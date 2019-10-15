Россиянин получил условный срок за вырубку леса

Жителя села Красногорское Удмуртской Республики приговорили к условному сроку за незаконную вырубку 45,6 кубометров леса в Салинском охотничьем заказнике. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Так, в июле 2019 года россиянин незаконно срубил 27 елей и сосен, чем нанес ущерб более 2,8 миллионов рублей. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком 1 год, а также обязал возместить ущерб. Вырубленный лес конфисковали.

Ранее россиян захотели строже наказывать за экологические преступления и значительно повысить штрафы. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «Очень хотелось бы, чтобы экологические требования были для каждого человека в приоритете. И это неизбежно», — добавила она.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Экология». Благодаря проекту хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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