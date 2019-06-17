Названы масштабы контрабанды леса из России

В России ежегодно возбуждают около 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с контрабандой леса. Об этом рассказал представитель главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Егор Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, общий ущерб от экологических преступлений в стране исчисляется миллиардами. «Только в 2018 году зафиксировано 12 миллиардов [рублей] ущерба от совершенных преступлений. Не всегда причиненный ущерб удается возместить. Основная масса такого ущерба приходится на лесную отрасль», — сказал Мирошник.

Он отметил, что зачастую вывозить лес из страны помогают чиновники.

Мирошник рассказал, что в одном из регионов чиновники незаконно представили лесные участки для рубок под видом исполнения государственных контрактов на охрану лесов и лесопроизводство. Всего там заготовили 800 тысяч кубометров древесины, ущерб составил более четырех миллиардов рублей. Эту сумму взыскали с осужденных.

В феврале 2018 года сообщалось, что в Приморье выявили незаконный вывоз ценных пород дерева на сумму около 700 миллионов рублей. 15 тысяч кубометров твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского вывезли в Китай.

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