Контрабанду леса на 700 миллионов рублей выявили в Приморье

В Приморье выявили незаконный вывоз ценных пород дерева на сумму около 700 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной оперативной таможни.

Контрабандой от имени местной компании занимались двое предпринимателей из Уссурийска. Установлено, что с июля 2017 года по апрель 2018-го они вывезли в Китай около 15 тысяч кубометров твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Контрабандисты занижали стоимость товара в документах и указывали недостоверные данные о его происхождении.

На данный момент по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.

Отмечается, что в отношении задержанных уже было возбуждено похожее уголовное дело. В ноябре 2018 года их обвинили в контрабанде в Китай 574 кубометров пиломатериалов дуба монгольского.

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