Названы сроки ликвидации подмосковного мусорного полигона «Царево»

Мусорный полигон «Царево» в подмосковном Пушкине будет ликвидирован в течение двух лет: к 2021 году он будет представлять собой поросший деревьями холм, сообщил телеканалу «360» заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

«Из-за дополнительных работ — нам нужно переместить миллион тонн мусора в новую чашу, организованную по всем правилам — нам потребуется два полных года. Мы заедем на 2021 год», — сказал чиновник.

По его словам, чтобы свести риски выбросов свалочного газа к минимуму, мусор придется перемещать крайне осторожно. Затем рабочие накроют полигон куполом, обеспечив герметичность содержимого. К середине 2021 года на полигоне «Царево» вырастут деревья. Куракин заявил, что риска для речки Чернички при рекультивации полигона не будет.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно проекту, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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