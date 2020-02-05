Бездомным предложили ночевать в мусорных баках

Мультимиллионер из Великобритании Питер Доу предложил ночевать бездомным в мусорных баках. Он изобрел капсулу для сна из двух красных контейнеров на колесиках, которая стоит 100 фунтов стерлингов (8,2 тысячи рублей). Об этом пишет Daily Mirror.

По словам Доу, баллотировавшегося в Кембридже от партии Брексита на выборах 2019 года, его изобретение может иметь мировое значение. Когда мультимиллионера спросили, а спал ли он сам в капсуле, тот ответил, что лежал в ней 10 минут. Известно, что ранее мужчина уже создал одноместный автомобиль из мусорных баков.

«Я увидел по телевизору бездомных, которые жаловались, что их пинают и мочатся на них. Когда вы лежите на улице в спальном мешке, вы очень уязвимы. Я не решаю проблему бездомных, просто даю им возможность», — рассказал Доу об идее появления «мусорного дома». Мультимиллионер предположил, что его изобретение, когда человек бодрствует, может быть использовано как место для хранения одежды и других вещей.

Когда мужчина принес две капсулы в кембриджский приют для бездомных, то никто не подошел воспользоваться изобретением. В сети «спальня» из мусорных баков была воспринята негативно. «Это, возможно, одно из худших и самых унизительных изобретений, которые я когда-либо видел», «Имейте в виду, что вы можете купить дешевую палатку за эти же деньги, и это действительно поможет вам переночевать на улице», — написали интернет-пользователи.

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