В США для бедных построили ледяной дом

Ледяной дом построили в американском городе Питтсбурге (штат Пенсильвания) в рамках ежегодной благотворительной акции. Она проводится с целью обращения внимания общественности на проблемы бедных. Об этом сообщает Trib Total Media.

Организатором акции «Охладись ради тепла» уже не первый год выступает фонд Dollar Energy. Его главная цель — помощь людям, которые не могут заплатить за коммунальные услуги в сезон холодов. «Мы приглашаем вас "охладиться ради тепла" в ледяном доме и помочь многочисленным семьям в нашем регионе, которые борются за снижение тарифов за отопление», — сказал главный исполнительный директор фонда Чад Куинн.

Сама идея построить ледяной дом в центре города является метафорой, которая демонстрирует злободневность данной проблемы. Постройку можно арендовать на время, потому что она все равно растает к пятнице. «Мы построили его так, чтобы общественность могла узнать о людях, которым мы помогаем», — сказали в фонде. Все собранные средства организация передаст компаниям-партнерам акции (преимущественно энергетическим), которые распределят средства и разберутся с долгами малоимущих.

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Строительство ледяного дома площадью 1000 квадратных футов (93 квадратных метра) заняло три дня, а подготовка к нему — около шести месяцев. Постройка состоит из 249 глыб льда, каждая из которых весит 300 фунтов (136 килограммов). Основными строительными работами занималась питтсбургская компания Mastro Ice, а спонсоры фонда помогали с его обустройством. В доме есть одна жилая комната, гостиная, столовая, санузел, а также пристроенный гараж с предоставленным спонсором автомобилем. В санузле поставили ледяной унитаз, ванную и раковину с краном. Другие спонсоры оснастили дом бытовой техникой и даже попытались провести настоящую канализацию (тоже ледяную), однако вода в таких трубах стала замерзать. В доме также есть банкомат изо льда (нефункционирующий), предоставленный банком-партнером. Вместе с этим спонсоры организовали для посетителей развлечения и раздачу еды рядом на улице.

Фонд Dollar Energy проводит эту акцию уже более пяти лет подряд. В этом году сбор средств продлится 23 и 24 января. Каждый год более десяти тысяч семей в Пенсильвании обращаются в долларовый энергетический фонд за помощью в оплате коммунальных услуг. По данным местной прессы, в течение первых пяти лет программа «Охладись ради тепла» предоставила помощь более чем 2400 местным домохозяйствам в размере 841000 долларов США (52 миллиона рублей).

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