Аварийный дом в России превратился в ледяную пещеру

Общежитие в селе Долгодеревенском (Челябинская область) из-за прорыва трубы и огромной трещины на фасаде превратилось в ледяную пещеру. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) решили обратиться в прокуратуру с просьбой расселить аварийный дом, говорится на сайте организации.

С потолка здания свисают метровые сосульки. «Сталактиты» также появились в душевой и туалете, а вся сантехника покрылась толстым слоем льда. По словам эксперта ОНФ Антона Неверова, глава района в ответ на просьбы жителей о помощи предложил им прийти со своей проблемой на прием в феврале.

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Активисты ОНФ утверждают, что наибольшую опасность представляет трещина на фасаде. Она образовалась в 2019 году и идет по всей высоте здания. Ремонтировать трещину нельзя — здание может рухнуть в любой момент. Это подтвердили и в лаборатории.

«Однако вместо экстренных действий по переселению местные власти инициировали проведение экспертизы, которая тянется уже несколько месяцев. Все это время люди продолжают жить в постоянной готовности к эвакуации. Чиновникам Сосновского района нужно официальное подтверждение того, что в доме, где стены заросли плесенью, полы шатаются, плиты сгнили, кирпич осыпается, опасно жить», — возмутились в организации.

Ранее в Мурманске десятилетний Максим Камо, живущий в аварийном доме, попросил главу региона выделить ему с матерью квартиру взамен разрушающегося жилья. Мальчик оставил комментарий на странице губернатора Андрея Чибиса в социальной сети во «ВКонтакте».

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