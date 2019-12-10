В российском городе из-за глыбы льда рухнул балкон

Житель аварийного дома в Барнауле решил выйти покурить и чуть не погиб — с крыши на его незастекленный балкон упала глыба льда, под ее тяжестью тот рухнул. Об этом сообщает «Вести. Алтай».

ЧП произошло в двухэтажном доме на улице Советской Армии, пострадавших нет. Здание признали аварийным еще в 2016 году, однако жильцов обещали расселить только в 2025-м.

Местные жители рассказали журналистам, что управляющая компания вовремя не убирала наледь с крыши, несмотря на многочисленные обращения. Как раз перед аварией жители написали еще одно заявление, но им ответили, что техника не смогла подъехать к дому. Сразу после обрушения балкона крышу незамедлительно расчистили.

В ноябре 2019 года в Астрахани двое мужчин подрались на балконе и обрушили его, в результате один из них погиб.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru