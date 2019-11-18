Пьяный россиянин устроил драку на балконе, упал вместе с ним и умер

В Астрахани двое мужчин подрались на балконе и обрушили его, после чего один из них погиб. Об этом сообщило издание Ast-news.

По данным издания, инцидент произошел на четвертом этаже в пятиэтажке на улице Яблочкова, 1А. Местный житель и ставрополец выпили, оказались на балконе и начали драться. Ограждения конструкции не выдержали нагрузки и «лишних вибраций», мужчины упали на землю.

Мужчин доставили в реанимацию с переломами. Утром 18 ноября один из пострадавших умер, его знакомый в тяжелом состоянии. Отмечается, что дом ввели в эксплуатацию в 1967 году. Следственный комитет оценит действия управляющей компании, на балансе которой находится здание.

Ранее в квартире одного из жилых домов Новокузнецка прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Возгорание началось после того, как двое пенсионеров, 63-летняя хозяйка помещения и ее 66-летний двоюродный брат, попытались вскрыть сейф, оставшийся от ее умершего супруга. За вскрытием последовал хлопок, произошел пожар на площади 30 квадратных метров, из дома были эвакуированы 30 жильцов.

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