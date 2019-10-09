Россиянка поймала выпавшего из окна ребенка и спасла ему жизнь

В Ишиме Тюменской области студентка медицинского колледжа Анна Титяненко поймала выпавшего с балкона многоэтажки трехлетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
7 сентября Титяненко проходила мимо дома №80 по улице Паровозной и увидела, что с балкона третьего этажа падает ребенок. Она незамедлительно бросила сумки и поспешила поймать мальчика. «Я должна, я обязана была это сделать. Когда ребенок был у меня в руках, испытала чувство облегчения», — рассказала Титяненко.
Уточняется, что ребенок не пострадал. Его родственники назвали девушку второй мамой мальчика.
Глава города Федор Шишкин вручил девушке благодарность за проявленное мужество и героизм. «Это достойный пример того, как нужно относиться к окружающим», — заявил он.
Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и детский омбудсмен Анна Кузнецова подготовили предложение Минстрою России об обязательной установке ограничителей на окна в домах высотой от двух этажей. Мера призвана обеспечить безопасность детей, живущих в таких домах. Согласно озвученным детским омбудсменом данным, с начала 2019 года из окон российских домов выпало более сотни детей, 15 из них скончались.