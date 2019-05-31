Российские дома предложили переделать ради безопасности детей

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и детский омбудсмен Анна Кузнецова подготовили предложение Минстрою России об обязательной установке ограничителей на окна в домах высотностью от двух этажей. Об этом сообщает «Интерфакс» с посвященной детской безопасности пресс-конференции.

Проект включает обязательную установку ограничителей на окна застройщиками во всех жилых комплексах на этажах со второго и выше. Мера призвана обеспечить безопасность детей, живущих в таких домах. «Если надо переделать построенные дома, то надо переделать, это не так дорого стоит», — добавил Рошаль, подчеркнув, что информацию об установке ограничителей стоит проверять у родителей при выписке новородженных детей из роддома.

Родителям, в домах которых не установлены ограничители, Рошаль предложил «выдавать набор, чтобы поставили на окна». Хирург подчеркнул, что практика устанавливать ограничители на окнах давно действует в США и Европе, и это заметно сказывается на статистике несчастных случаев.

Согласно озвученным детским омбудсменом данным, с начала 2019 года из окон российских домов выпало более сотни детей, 15 из них скончались.

В 2017-2018 годах в России проходила акция «Безопасность детства», в рамках которой активисты проверяли на безопасность детские площадки, торгово-развлекательные центры, арртакционы и другие места массового отдыха с детьми. За полтора года действия акции ее участники выявили и устранили нарушения более чем на 42 тысячах объектов по всей территории России.

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