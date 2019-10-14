В России двенадцатилетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа

В Набережных Челнах 12-летняя девочка выжила после падения с восьмого этажа своего дома. Об этом сообщили «Челнинские известия».

По данным издания, инцидент произошел вечером 12 октября. Девочка получила перелом таза, ушиб легких и других органов, ее госпитализировали. Как пишет «Бизнес Online,» ребенок находится в реанимации.

Информацию о происшествии передали сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее в городе Киселевске Кемеровской области шестилетняя девочка и ее двухлетний брат упали с балкона четвертого этажа и выжили. Родители ушли в магазин и оставили детей одних. В это время брат и сестра открыли балкон, предположительно, во время игры, и упали с высоты четвертого этажа. Обследование показало, что дети получили травмы средней степени тяжести.

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