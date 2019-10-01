Российский школьник упал с девятого этажа и выжил

Школьник выжил после падения с балкона девятиэтажного жилого дома в Подмосковье. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» во вторник, 1 октября.

Инцидент произошел 30 сентября.

По данным издания, незадолго до этого парень расстался с девушкой, с которой встречался продолжительное время. У него есть сестра и брат.

18 сентября мужчина выжил при падении с восьмого этажа жилого дома в центре столицы. Медики диагностировали у него перелом основания черепа.

Ранее в городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила. Ее госпитализировали с ушибами грудной клетки, живота и черепно-мозговой травмой.

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