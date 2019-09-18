Россиянин выжил при падении с восьмого этажа

В центре Москвы мужчина выжил при падении с восьмого этажа жилого дома. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным агентства, инцидент произошел 17 сентября на Донской улице. Мужчину отвезли в больницу с переломом основания черепа и черепно-мозговой травмой. В настоящее время он находится в реанимации.

Ранее в городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила. Ее госпитализировали с ушибами грудной клетки, живота и черепно-мозговой травмой.

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