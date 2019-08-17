Пятилетний россиянин попал под колеса детского паровозика

В Саратове пятилетний мальчик попал в больницу после того, как выпал из вагона детского аттракциона. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По информации ведомства, инцидент произошел вечером в пятницу, 16 августа, на бульваре Героев в Кировском районе города. Отмечается, что родители посадили двоих сыновей, трех и пяти лет, в первый из трех вагонов аттракциона «Паровозик», а сами расположились на одной из городских скамеек.

Предположительно, старший ребенок начал на ходу перелезать в другой вагон, в результате чего выпал из поезда. «Оператор-водитель, не заметив случившегося, продолжил движение и наехал на ребенка колесами», — указано в сообщении. «Паровозик» остановился только после того, как один из взрослых пассажиров закричал, обратившись к водителю.

Пострадавший был доставлен в одну из местных больниц. Характер полученных им повреждений не уточняется.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

15 июня сообщалось, что восьмилетняя девочка скончалась после катания на аттракционе в Анапе. Ребенку стало плохо на аттракционе Crazy Dance — скамейке, которая перемещается в такт музыке. По рассказам очевидцев, девочка схватилась за грудь. Аттракцион остановили, и родители вызвали дочери скорую.

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