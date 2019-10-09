Двое российских детей выпали с четвертого этажа и выжили

В городе Киселевске Кемеровской области шестилетняя девочка и ее двухлетний брат упали с балкона четвертого этажа и выжили. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, инцидент произошел 8 октября. Родители ушли в магазин и оставили детей одних. В это время брат и сестра открыли окно балкона, предположительно, во время игры, и упали с высоты четвертого этажа.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Обследование показало, что дети получили травмы средней степени тяжести. СК выяснил, что семья не состоит на учете и характеризуется удовлетворительно. В настоящее время следователи проводят проверку.

Ранее в Подмосковье школьник выжил после падения с балкона девятого этажа жилого дома. Незадолго до этого парень расстался с девушкой, с которой встречался продолжительное время.

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