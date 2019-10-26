Российские пенсионеры попытались вскрыть сейф и устроили взрыв

В квартире одного из жилых домов Новокузнецка (Кемеровская область) прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, сообщает в субботу, 26 октября, РЕН ТВ.

По информации телеканала, возгорание началось после того, как двое пенсионеров, 63-летняя хозяйка помещения и ее 66-летний двоюродный брат, попытались вскрыть сейф, оставшийся от ее умершего супруга.

За вскрытием последовал хлопок, произошел пожар на площади 30 квадратных метров, из дома были эвакуированы 30 жителей.

В результате инцидента пенсионеры были доставлены в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами, а один из прибывших на место пожарных получил термический ожог.

По факту произошедшего проводится проверка.

4 октября сообщалось, что в Новой Москве мужчина пострадал из-за разгерметизации банки с ацетоном и последовавшего за этим хлопка. Взрыв произошел на балконе девятого этажа в многоквартирном доме городского округа Щербинка.

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