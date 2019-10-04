Россиянин покурил на балконе и устроил взрыв

Видео: mash.ru

В Новой Москве мужчина пострадал из-за разгерметизации банки с ацетоном и последовавшего за этим хлопка. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Взрыв произошел на балконе девятого этажа в многоквартирном доме городского округа Щербинка. Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, что в результате хлопка на балконе выбило окна. Съемку вела местная жительница. По ее словам, по квартире ходит некий молодой человек. Он крестился, пытался перелезть с балкона и кричал о помощи. Женщина вызвала на место службу спасения.

Как утверждает Mash, взрыв произошел из-за того, что мужчина курил во время работ с ацетоном.

В июне в одной из многоэтажек Нижнего Тагила (Свердловская область) произошел взрыв бытового газа, в результате которого местного жителя выбросило из окна квартиры на четвертом этаже. Мужчина чудом остался жив.

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