Назван действенный способ потушить пожар на кухне

МЧС перечислило способы тушения пожара в доме. Об этом пишет РИА Новости.

Спасатели утверждают, что загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами. Уточняется, что использовать воду нельзя, поскольку горящее масло может разлиться на большей площади, и самостоятельно сбить пламя окажется практически невозможно.

Также важно не забыть при пожаре отключить газ и электричество в щитке.

В августе 2018 года сообщалось о жителях города Волжский, которые поставили вариться на плиту варенье и ушли из квартиры. В результате произошло возгорание, пожар распространился по кухне и затронул жилые помещения.

В июле того же года жительница одного из пятиэтажных домов Йошкар-Олы включила электрочайник. Когда вода вскипела, женщина приготовила чай и поставила прибор обратно на подставку. Через несколько минут чайник внезапно взорвался: раздался громкий хлопок, повалил дым, а затем по кухне начал распространяться огонь. Йошкаролинке пришлось покинуть квартиру.

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