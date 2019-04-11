Мать бросилась в горящий дом и спасла сына-инвалида

Женщина из английского населенного пункта Саут-Уигстон, графство Лестер, спасла умственно отсталого сына во время пожара. Об этом сообщает издание Leicester Mercury.

По словам женщины, она была на кухне, когда лестницу заполнил дым. В дверь постучал сосед и предупредил, что дом горит. Один из ее сыновей, 16-летний Берти, сам выбрался из задымленной спальни. Второй сын, 21-летний Стивен, не выходил.

Из-за густого дыма женщина не видела даже собственные руки, но продолжала окликать сына. Он не отвечал. «Дым стал таким густым, дышать было нечем, поэтому мне пришлось выйти, чтобы отдышаться, — говорит она. — Потом я вернулась и попыталась отыскать его. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он показался в проеме двери, и я вывела его из дома».

Молодой человек надышался дымом и получил легкие ожоги в области груди. В больнице ему оказали первую помощь.

В феврале сообщалось, что американка вбежала в горящий дом ради спасения детей и погибла, надышавшись дымом. Она не заметила, что дети успели вылезти из окна второго этажа на крышу припаркованного рядом трейлера.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!