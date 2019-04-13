В Канаде сгорел Украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра. Об этом сообщает Global news.
Пожар в двухэтажном отдельно стоящем здании начался в ночь на субботу 13 апреля. Очаг возгорания находился на втором этаже, огонь быстро перекинулся на крышу.
В результате в здании рухнула крыша и частично обрушились внешние стены, вследствие чего дом признан полностью уничтоженным. Пожарные сумели предотвратить перекидывание огня на соседние объекты.
Пострадавших нет. Начато расследование причин пожара.
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