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В Канаде сгорел Украинский культурный центр

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В канадском городе Гамильтон выгорело здание Украинского культурного центра. Об этом сообщает Global news.

Пожар в двухэтажном отдельно стоящем здании начался в ночь на субботу 13 апреля. Очаг возгорания находился на втором этаже, огонь быстро перекинулся на крышу.

В результате в здании рухнула крыша и частично обрушились внешние стены, вследствие чего дом признан полностью уничтоженным. Пожарные сумели предотвратить перекидывание огня на соседние объекты.

Пострадавших нет. Начато расследование причин пожара.

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