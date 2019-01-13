На Украине загорелся нефтехимический завод

На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

На месте происшествия от Управления ГСЧС в области привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава. Как сообщает Страна.ua, пострадавших нет, площадь возгорания не указывается.

По словам мэра Калуша Игоря Матвийчука, причиной пожара стало возгорание топлива. Выбросов опасных веществ в воздух не зафиксировано.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!