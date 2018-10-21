На крупнейшем заводе Северной Осетии произошел пожар

Во Владикавказе загорелось крупнейшее предприятие Северной Осетии завод «Электроцинк». Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщение о возгорании поступило в 03.16 по местному времени (совпадает с московским). Огонь распространился на территории в 650 квадратных метров.

В результате ЧП погиб спасатель, три человека пострадали. В настоящее время огонь локализован, борьбу с огнем ведут 50 человек и 18 единиц техники.

«Электроцинк» является одним из ведущих предприятий цветной металлургии России, его основная сфера производства — цинк, свинец, сплавы цветных металлов, а также серная кислота.

Завод входит в состав «Уральской горно-металлургической компании», на нем работают около 1800 сотрудников.

19 октября в городе Гатчина Ленинградской области произошел взрыв на заводе «Авангард», на котором производят пиротехнические изделия. Погибли четыре человека. Позднее был задержан глвный инженер предприятия. По версии следствия, мужчина допустил к работе в цехе людей, которые не были устроены на предприятии официально и не имели допуска для работ с пиротехникой.

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