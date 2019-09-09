Россиянин варил самогон и взорвал квартиру

В Оренбургской области в одной из квартир жилого дома взорвался самогонный аппарат, в результате чего обрушились потолки и обвалилась межквартирная перегородка. Варившего самогон мужчину и его жену госпитализировали с ожогами, их сосед не пострадал. Об этом сообщает в понедельник, 9 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России и УМВД по области.

По информации агентства, инцидент произошел в Новотроицке на улице Мира, 10. Местный житель варил самогон у себя в квартире, в результате чего пары от самогонного аппарата заполнили систему вентиляции. Произошел хлопок, за которым последовали обвал перегородки между квартирами на втором этаже и обрушение потолка в одной из них. Предварительная площадь разрушения составила примерно 10-15 квадратных метров.

«Хозяин квартиры и его жена с ожогами 50 процентов и 30 процентов тела госпитализированы в лечебное учреждение. Хозяин соседней квартиры не пострадал, в момент хлопка он находился в соседней комнате», — сообщили агентству в управлении МВД по Оренбургской области.

Эвакуация жильцов не проводилась. На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета и МЧС.

В мае сообщалось о сотруднике ФСИН 32-летнем полковнике внутренней службы Александре Третьякове, который получил ожоги 70 процентов тела в результате взрыва самогонного аппарата в квартире на юго-западе Москвы. Он находился на кухне, когда произошел взрыв. Его жена и ребенок не пострадали.

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