В Москве взорвался электросамокат и оставил трещину в стене дома

В Москве взорвался аккумулятор электрического самоката и оставил трещину в стене жилого дома. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во вторник, 23 апреля, около шести часов утра в жилом доме на Хамовническом Валу. Местные жители услышали хлопок, в результате которого произошло возгорание. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Очевидцы сообщили, что пожарные быстро приехали на место происшествия и устранили пламя. Из здания эвакуировали 30 человек. По словам спасателей, пострадавших нет.

Как уточняет телеканал, позже было установлено, что причиной хлопка и возгорания стал взрыв аккумулятора электрического самоката.

Ранее, 10 апреля, сообщалось о взрыве дома в Екатеринбурге, который мог произойти из-за самогонного аппарата, найденного в туалете одной из квартир. Пострадали двое ее жильцов — мужчина и женщина. У обоих обожжены 50 процентов тела. Во время взрыва из окна вылетел кот, он погиб. Жителей подъезда эвакуировали. По словам местных жителей, хозяин квартиры — силовик, часто появлялся на публике в форме.

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