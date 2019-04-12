Холодильник насмерть придавил решившего перекусить ночью россиянина

В московском районе Жулебино россиянин решил перекусить ночью и был придавлен холодильником. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Маршала Полубоярова. Местный житель Юрий Борисов отправился на кухню поесть и открыл холодильник, всем весом навалившись на дверцу. В результате тот упал на Борисова.

58-летний мужчина долгое время не выходил на связь, и в его квартиру вызвали спасателей. Сотрудники МЧС обнаружили его мертвым, сообщает телеканал РЕН ТВ. Обстоятельства происшествия выясняются.

В марте сообщалось о жителе Нижнего Тагила Викторе Мельнике, который вышел из дома за хлебом и умер в СИЗО. Через три часа он позвонил домой из отдела полиции, сообщил о своем задержании и попросил принести паспорт. Однако в участке матери и сестре Мельника сказали, что такого человека у них нет.

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