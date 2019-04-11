Помощник бывшего директора ФСБ умер через неделю после кончины шефа

Помощник депутата Госдумы Николая Ковалева, скончавшегося на прошлой неделе, найден мертвым в своем кабинете в здании нижней палаты парламента. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во фракции «Единой России».

Причина смерти Сергея Шамарина пока не установлена.

Генерал Николай Ковалев, депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России, скончался 5 апреля на 70-м году жизни.

Ковалев занимал пост главы ФСБ с 1996-го по 1998 год. В нижней палате парламента он в разное время возглавлял комиссии по борьбе с коррупцией и по контролю за доходами депутатов и комитет по делам ветеранов. Всего генерал избирался депутатом пять раз.

Он удостоен множества государственных наград, в том числе орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, «За военные заслуги», ордена Красной Звезды и ордена Почета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!