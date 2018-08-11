Умер депутат Госдумы Александр Коровников

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников скончался на 64-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате фракции. Причина смерти пока не уточняется.

Парламентарий входил в комитет по обороне.

Коровников родился в 1955 году. Он окончил Высшее политическое училище МВД СССР, а затем Военно-политическую академию имени Ленина. С 2000 по 2007 годы он трудился в Счетной палате, а затем стал сенатором от Новгородской области.

Коровников — депутат юридических наук, профессор. В его копилке — более десятка государственных наград, в том числе медали «За отличие в воинской службе» II степени, «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За воинскую доблесть», а также звание Почетный сотрудник МВД России.

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