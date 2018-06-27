Умер математик Владимир Успенский

Российский математик и лингвист, профессор МГУ Владимир Успенский умер на 88-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook написал публицист и телеведущий Александр Архангельский. О причинах смерти не сообщается.

Владимир Успенский в 1952 году окончил физико-математический факультет МГУ, был учеником крупнейшего советского математика Андрея Колмогорова. Он стал одним из основателей Отделения теоретической и прикладной лингвистики, которое открылось на филологическом факультете МГУ в 1962 году. Также с января 1995 года он был заведующим кафедрой математической логики и теории алгоритмов на механико-математическом факультете. В 1998 году стал заслуженным профессором московского университета.

Успенский являлся автором более ста научных работ и книг, подготовил 25 кандидатов и четырех докторов наук. За научно-популярную книгу «Апология математики» в 2010 году получил премию «Просветитель» в области естественных и точных наук. Известны его высказывания о близости математики к гуманитарным наукам.