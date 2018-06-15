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Умер старейший археолог мира

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Василий Любин

В Санкт-Петербурге в возрасте 100 лет умер старейший в мире археолог Василий Любин. Об этом «Ленте.ре» сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН (ИИМК).

«Василий Прокофьевич был подлинным "патриархом" науки о древнейшем человеке в нашей стране, всемирно признанным авторитетом в области изучения нижнего и среднего палеолита, — говорится в сообщении ИИМК РАН. — Обозревая поразительные по продуктивности итоги деятельности В.П. Любина, трудно представить, что все это сделано человеком, вошедшим в науку не со студенческой скамьи, а в зрелом возрасте, имея за плечами большой жизненный и военный опыт».

Любин находился в клинической больнице РАН на плановых обследовании. В пятницу, 15 июня, его должны были выписать и отправить домой, однако во сне у ученого остановилось сердце.

Любин воевал в составе Западного, Брянского, Первого и Второго Прибалтийских фронтов. Он был награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной Войны II степени. Закончил войну на Дальнем Востоке в звании капитана. С 1950 года он стал аспирантом Института археологии АН СССР, а в 1979-1988 годы возглавлял Сектор палеолита института.

Всего у Любина более 300 научных публикаций, среди которых монографии «Мустьерские культуры Кавказа», «Стоянка Homo erectus в пещере Кударо I», «Палеолит Республики Кот д’Ивуар» (совместно с Франсуа Йоде Геде), книга о неандертальцах Губского ущелья, крупные разделы в изданиях «Палеолит мира» и «Палеолит СССР».

100-летний юбилей он отметил 13 января 2018 года.

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