Умер побывавший на Луне астронавт Алан Бин

Американский астронавт Алан Бин, который является четвертым человеком, побывавшим на Луне, скончался на 87 году жизни. Об этом говорится в заявлении его семьи, опубликованном на сайте НАСА.

Астронавт скончался в больнице в Хьюстоне через две недели после того, как неожиданно заболел во время поездки в Индиану. Директор НАСА Джим Брайденстайн назвал Бина первооткрывателем, который раздвигал границы.

19 ноября 1969 года в составе миссии «Аполло-12» он стал четвертым человеком, ступившем на поверхность Луны. Экипаж провел там более 31 часа и дважды выходил из модуля.

Спустя четыре года Бин полетел в космос в качестве командира второй миссии, отправленной на борт космической станции «Скайлэб».

В общей сложности Бин находился в космосе 69 дней, 15 часов и 45 минут, в том числе 31 час и 31 минуту на поверхности Луны. В 1981 году он оставил НАСА и занялся рисованием. Темой его картин был космос.

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