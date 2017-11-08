Наука и техника
 

Умер облетевший вокруг Луны астронавт Ричард Гордон

Перейти в «Мою Ленту»
Ричард Гордон
Ричард Гордон

Бывший астронавт Ричард Гордон, который одним из первых совершил полет к Луне, скончался в США на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, NASA).

Гордон умер 6 ноября, отмечается в сообщении. «NASA и нация потеряли одного из наших первых пионеров космоса. Мы выражаем соболезнования семье и близким», — добавили в организации.

Ричард Гордон родился в Сиэтле, штат Вашингтон, в 1929 году. В 1951-м он получил степень бакалавра по химии в Вашингтонском университете, а через два года — летные права. С 1957-го по 1960 год был летчиком-испытателем.

Астронавтом мужчина стал в 1963-м, всего он провел в космосе более 316 часов. В 1966 году Гордон был участником миссии Gemini-11, в ходе которой дважды выходил в открытый космос. В 1969-м Гордон стал пилотом командного модуля во время миссии «Аполлон-12»: тогда он в течение 31 часа оставался на лунной орбите, пока двое его коллег совершали высадку на Луну.

Гордон покинул NASA в 1972 году. После этого он был вице-президентом футбольного клуба и занимал руководящие позиции в нескольких газовых и нефтяных компаниях.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Умер последний побывавший на Луне астронавт
Умер совершивший первый в истории США орбитальный полет астронавт Джон Гленн
В США скончался шестой побывавший на Луне астронавт
Последние новости
Данные о россиянах-автовладельцах соберут в единой базе
Умер украинский актер Тарас Денисенко
Тесное платье телеведущей рассорило пользователей соцсетей
Сибиряк забил до смерти двоих стариков дверной петлей и угнал сломанный мотоцикл
Соцработник использовала душевнобольного американца в качестве секс-раба
Мажоры устроили заезд по встречке у стен Кремля
Российские хоккеисты отыгрались с 0:3 и сравняли счет в Суперсерии с канадцами
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04 7 ноября

«Cлавянских рабов татары отправляли на галеры»

Почему Крым стал злейшим врагом России
07:01Сегодня

Найден простой способ борьбы с ожирением

05:02Сегодня

Раскрыт реальный механизм превращения в зомби

00:02Сегодня

США раскрыли секрет победы над Россией в космосе

Наука и техника00:05 5 ноября

Здравствуй, дедушка

Писающий под себя Гитлер улетел на Венеру снимать кино: обзор Wolfenstein II
01:04Сегодня

Apple запустила систему перевода денег для iPhone и iPad

06:58 1 ноября

Назван критический возраст для отцовства

20:49 7 ноября

Хокинг назвал сроки исчезновения человечества

Наука и техника00:06 3 ноября

Плач колхозника

Почему все ненавидят iPhone X
18:35 7 ноября

Раскрыта реальная стоимость iPhone X

11:4129 октября

Брэнсон отвел полгода на подготовку к полету в космос

17:09 7 ноября

Доказано спонтанное возникновение жизни

Россия
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Зюганова отправили на президентские выборы
В России вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков
Власти Подмосковья анонсировали создание в регионе козоводческого комплекса
Тюменского губернатора заподозрили в побеге с места дорожной аварии
Селянин в Ленобласти отвез картошку отцу на угнанном тракторе и попал под арест
Все материалы
Мир
На плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
О. Джей СимпсонПопробуй докажи
Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
Трамп призвал к изоляции Северной Кореи
Соцработник использовала душевнобольного американца в качестве секс-раба
Белый дом подсчитал число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Техасская молитва: американец расстрелял 26 человек в церкви
Что известно о преступнике и жертвах кровавой бойни
Все материалы
Бывший СССР
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Вице-консул Польши назвал Львов польским городом
Римские цифры поставили украинского чиновника в тупик
Украина ввела новые санкции против российских компаний
Украина приготовилась разорвать дипотношения с Россией
Сын Авакова похвастался электронным браслетом на ноге
Все материалы
Экономика
Мухаммад бен Салман Аль СаудКровь и песок
Саудовские принцы рабским трудом построят в пустыне рай за 500 миллиардов
Американский министр обманом угодил в список Forbes
Данные о россиянах-автовладельцах соберут в единой базе
Американцам предсказали исторический рекорд по добыче нефти
Минфин поспорил с Медведевым из-за льгот для самозанятых
В AliExpress раскрыли самые популярные запросы россиян
Блокчейн поможет распространению марихуаны в Канаде
Все материалы
Силовые структуры
Илья АсеевПогасил всех
Стрелок, убивший пятерых байкеров из-за чужой девушки, напугал даже следователей
Кровавая уборка
Не попавшие на Украину нацисты-«чистильщики» убивали в мечтах попасть на НТВ
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ опубликовала видеозапись срыва революции
Бывшие омские министры получили восемь лет колонии на двоих
«Богатые русские дети» на Gelandewagen прокатились по встречке в центре Москвы
Мара Багдасарян собралась возвращать права через суд
Все материалы
Наука и техника
«Cлавянских рабов татары отправляли на галеры»
Почему Крым стал злейшим врагом России
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Здравствуй, дедушка
Писающий под себя Гитлер улетел на Венеру снимать кино: обзор Wolfenstein II
Найден простой способ борьбы с ожирением
США раскрыли секрет победы над Россией в космосе
Apple запустила систему перевода денег для iPhone и iPad
Хокинг назвал сроки исчезновения человечества
Все материалы
Спорт
Бесформенная масса
Красивые футболки не помогают сборной России играть лучше
Британка поставила на клубы с красивыми названиями и выиграла полмиллиона фунтов
Российские хоккеисты отыгрались с 0:3 и сравняли счет в Суперсерии с канадцами
Футбольный тренер завел трибуны победным танцем
Карякин предложил «партнеру-истеричке» завидовать молча в ходе интернет-ссоры
39-летний арбитр обогнал футболиста МЮ во время матча
Футболисты вытолкали с поля застрявшую машину скорой помощи
Все материалы
Культура
Arca«Кажется, меня только что изнасиловали»
Дутые презервативы, гей-прайд и барыга-философ на самом дерзком фестивале Европы
Вы и убили
Зверства, изнасилования и смерти, к которым мы привыкли
«Шаман взял нож, прорезал ладонь, брызнула кровь»
Как жизнь, любовь и физиология отражаются в литературе
Умер первый исполнитель Everlasting Love Роберт Найт
Россия вернется на «Евровидение»
Нападение с фаллосами на рэпера Гнойного отказались считать преступлением
В сети восхитились отмыванием картины XVII века от грязной слизи
Все материалы
Интернет и СМИ
Искусство без регистрации и SMS
Зашифрованная бомба и дистанционный секс стали сетевыми экспонатами
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Чернокожий журналист схлестнулся с главным нацистом Америки
Атака ревущих акул на журналистов попала на видео
Краснодарцев загнобили за попытку осудить лихача на BMW
Facebook предотвратит публикацию фотографий в обнаженном виде
Карикатура с гигантским пенисом идеолога ислама разъярила мусульман
Все материалы
Ценности
Пожилая женщина на колесах
«Москвич-412» оставляет широкий простор для фетишистских развлечений
Harley-Davidson выпустил мотоцикл-трансформер за полтора миллиона рублей
Новая Лара Крофт в шортах снялась в рекламе Louis Vuitton
Москвичам предложили мокасины из аллигатора за четверть миллиона
Американцы загнали украинок в лес для рекламной съемки
Французы сшили сумки из теленка ягнячьей шерстью наружу
Кожа и усы
Френч Сталина и кепка Ленина изменили моду ХХ века
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Руанда вышла в лидеры мирового туризма
Жители России полюбили летать в Молдавию и Узбекистан
В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах
Россию наводнили китайцы без виз
Выживший на необитаемом острове россиянин рассказал о произошедшем
Все материалы
Из жизни
«Переезд — моя жертва во имя семьи»
История крымчанки, перебравшейся во Францию
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Крокодил съел рабочего в Малайзии
Странное животное из Чикаго оказалось редким мутантом
Гигантский пенис с горы в Австрии достанется монахам-затворникам
Обладательницы самых красивых ягодиц Бразилии надели бикини из говядины
Все материалы
Сожрать конкурентов
Тест Porsche Cayenne и Cayenne Turbo, которые уже готовы к мировому господству
Самые мощные «Поршаки» в мире
Гипермощные версии Porsche, рядом с которыми 911 Turbo S выглядит овощем
Зима? Дайте две!
5 автомобилей, которые ждут первого снега с нетерпением
SEMAшествие
Самые впечатляющие премьеры тюнинг-шоу SEMA
Еще не вышедший гиперкар Mercedes-AMG выставили на продажу за двойную цену
Полвека эволюции Ford Mustang уместили в двухминутный ролик
«Калашников» сделал мотоцикл для «Кортежа»
Все материалы
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы