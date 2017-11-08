Умер облетевший вокруг Луны астронавт Ричард Гордон

Бывший астронавт Ричард Гордон, который одним из первых совершил полет к Луне, скончался в США на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, NASA).

Гордон умер 6 ноября, отмечается в сообщении. «NASA и нация потеряли одного из наших первых пионеров космоса. Мы выражаем соболезнования семье и близким», — добавили в организации.

Ричард Гордон родился в Сиэтле, штат Вашингтон, в 1929 году. В 1951-м он получил степень бакалавра по химии в Вашингтонском университете, а через два года — летные права. С 1957-го по 1960 год был летчиком-испытателем.

Астронавтом мужчина стал в 1963-м, всего он провел в космосе более 316 часов. В 1966 году Гордон был участником миссии Gemini-11, в ходе которой дважды выходил в открытый космос. В 1969-м Гордон стал пилотом командного модуля во время миссии «Аполлон-12»: тогда он в течение 31 часа оставался на лунной орбите, пока двое его коллег совершали высадку на Луну.

Гордон покинул NASA в 1972 году. После этого он был вице-президентом футбольного клуба и занимал руководящие позиции в нескольких газовых и нефтяных компаниях.