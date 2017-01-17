Наука и техника
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Умер последний побывавший на Луне астронавт

Перейти в «Мою Ленту»
Юджин Сернан
Юджин Сернан

Астронавт Юджин Сернан (Eugene Cernan), последний из высаживавшихся на Луну, умер на 83-м году жизни. Об этом в понедельник, 16 января, сообщается на сайте НАСА.

По данным американского космического агентства, он скончался в кругу семьи. Причина смерти не называется.

Капитан ВМФ США Юджин Сернен летал в космос трижды: в 1966 году в качестве второго пилота корабля «Джемини-9А», в 1969-м — как пилот «Аполлон-10», а в 1972 году он командовал миссией «Аполлон-17».

Сернен дважды побывал на Луне и стал вторым американцем, вышедшим в открытый космос.

Карьеру астронавта Сернан завершил после того, как в декабре 1972 принял участие в последней высадке на Луну.

В июле 1976 года Сернан уволился из ВМФ после 20-летней службы и закончил свою работу в НАСА. После этого он был телевизионным комментатором во время трансляций полетов космических шаттлов.

Программа пилотируемых космических полетов «Аполлон» была создана для первой пилотируемой высадки на Луну. С 1968 по 1975 годы было отправлено 15 комических кораблей с экипажами (в общей сложности 38 астронавтов). В рамках проекта удалось совершить шесть удачных высадок человека на поверхность спутника Земли.

2 февраля 2016 года в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида, США) умер 85-летний Эдгар Митчелл — шестой астронавт, побывавший на Луне (1971 год).

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Астронавт НАСА Пирс Селлерс умер от рака
Умер совершивший первый в истории США орбитальный полет астронавт Джон Гленн
В США скончался шестой побывавший на Луне астронавт
Последние новости
Задержан подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле
Умер последний побывавший на Луне астронавт
В сети врачей скорой помощи обвинили в организации терактов и гей-парадов
Ядерную сделку с Трампом сочли опасной из-за риска повторить ошибки 1990-х годов
Показаны снимки гигантской волны на Венере
Глава МИД Польши предсказал крушение Евросоюза из-за Марин Ле Пен
Керри и Олланд раскритиковали высказывание Трампа о Меркель
Другие материалы рубрики
00:04 16 января 2017

Натуральный звук

Как революция в мире беспроводных наушников меняет привычную реальность
00:04 Сегодня

Показаны снимки гигантской волны на Венере

18:22 16 января 2017

Найдены самые древние люди Америки

17:04 26 декабря 2016

Предсказано присоединение Северной Америки и Японии к России

23:37 12 января 2017
Стив Джобс

Так говорил Джобс

Раскрыты неизвестные подробности создания iPhone
15:56 16 января 2017

Смертоносные вирусы назвали причиной появления человека

14:46 16 января 2017

Украденный прототип ноутбука с тремя дисплеями выставили на продажу в Китае

15:39 13 декабря 2016

В iOS добавили эмодзи ¯\_(ツ)_/¯

00:06 25 ноября 2016
Адольф Гитлер в окружении девушек

Блудливый рейх

Как проституция поднимала боевой дух нацистов
11:47 16 января 2017

Предложен способ похудения без диет и упражнений

17:56 29 ноября 2016

Предсказана эволюция смертельно опасных вирусов

13:47 16 января 2017

Подводного червя-убийцу показали на видео

Россия
«Если умрет, я тебя убью!»
Врачи о грубом и неуважительном отношении к тем, кто спешит на помощь
«Там продавали рюмки с гербами и тарелки»
Почему Исаакиевский собор должен быть храмом, а не музеем
Упавший на рельсы в московском метро мужчина умер
Ядерную сделку с Трампом сочли опасной из-за риска повторить ошибки 1990-х годов
«Каждый раз перед нападением я видела эти сумасшедшие глаза»
Женщину, которую избивали и чуть не сбросили с 16 этажа, могут осудить на 10 лет
СМИ сообщили о гибели задержанного охранника Кадырова
Доктора Лизу наградили медалью СКР посмертно
Все материалы
Мир
People walk past the walls of Jerusalem's Old City lit in blue, white and red, colours of the French flag, in solidarity with Paris, in Jerusalem November 15, 2015Французский исход
Что заставляет евреев бежать из Пятой Республики в Израиль
Монастырь Мар Маттай«Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель»
Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами
Министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед объявляет о создании блокаНАТО с Кораном и гуриями
Саудовская Аравия строит собственный военный блок
Reuters рассказало о штурме боевиками ИГ осажденного города Дейр-эз-Зор в Сирии
Задержан подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле
Польшу не устроили пояснения посольства России о катастрофе под Смоленском
Керри и Олланд раскритиковали высказывание Трампа о Меркель
Все материалы
Бывший СССР
Неспящий Бишкек
Подробности крушения турецкого «Боинга» — с места событий
Главу Минздрава Украины заинтересовали беспилотники из грибов
Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым
В Киеве анонсировали шоковую пенсионную реформу
В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров
В Киеве задержали грузина-разведчика из воюющего в Донбассе чеченского батальона
Командир полка «Азов» назвал условие распада НАТО
Все материалы
Финансы
Буревестники кризиса
Как действия рейтинговых агентств привели мир к финансовому краху
Состояние восьми богатейших людей сравнялось с капиталами половины человечества
МВФ улучшил оценку экономики России за 2016 год
В Госдуме рассказали о подорванном доверии к рейтинговым агентствам из США
В тени тупика
Как либеральные экономисты готовятся к 100-летию революции
Си Цзиньпин рассказал о замедлении роста экономики Китая
Тунеядцев заставят позаботиться о своих пенсиях и лечении самостоятельно
Все материалы
Бизнес
Триллион из продуктовой корзины
Российские ретейлеры подсчитали прошлогоднюю выручку
Ничего личного
О причинах закрытия печатных медиа
Морозный рейс
Как авиакомпании решают проблему нелетной погоды
Жадность не порок
На чем экономят миллиардеры
Правительство признало сидр сельхозпродуктом
Трамп пригрозил немецким автопроизводителям заградительными пошлинами
«Уралвагонзавод» получил кредит на четыре миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
Дональд ТрампБомбы не получилось
Что может помешать Трампу обменять ядерное оружие на санкции
Сергей ОстапенкоВойна и тир
Какие тайны скрывал устроивший бойню в Москве бывший инструктор по стрельбе
Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»
Как популярные винтовки и пистолеты пробивались на мировой рынок
Правительство запретило ввоз имеющих российские аналоги оборонных товаров
Первое в России дело за несообщение о преступлении возбудили в Чечне
В Чечне за неделю задержали более 60 связанных с ИГ боевиков
Собирательный образ
Похожи ли фотороботы на реальных преступников
Все материалы
Наука и техника
Натуральный звук
Как революция в мире беспроводных наушников меняет привычную реальность
Стив ДжобсТак говорил Джобс
Раскрыты неизвестные подробности создания iPhone
Чужой внутри
Как раковые клетки обретают неуязвимость и медленно уничтожают человека
Умер последний побывавший на Луне астронавт
Показаны снимки гигантской волны на Венере
Найдены самые древние люди Америки
Смертоносные вирусы назвали причиной появления человека
Все материалы
Спорт
Уходим в Австрал
За кого болеть на Открытом чемпионате Австралии-2017
Бразилец из «Милана» прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Домрачева прокомментировала ситуацию с допингом в России
Самедов прокомментировал переход в «Спартак»
Дзюба рассказал о продолжении футбольной карьеры в Китае
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
Названо имя сменщика Росберга в Mercedes
Все материалы
Культура
Бен Аффлек«Жалко, что сейчас так не одеваются»
Бен Аффлек о гангстерском кино и об обаянии 1920-х
«Бить трупы не надо»
Насколько правдива сыскная деятельность героев «Шерлока»
«Точно не для любителей джаза»
Верят ли сказке «Ла-Ла Ленда» настоящие джазмены и актрисы
«Би-би-си» сочла преднамеренной утечку эпизода «Шерлока» в России
Кобзона нарисовали грудью в образе вора в законе
Первый канал начал расследование утечки «Шерлока» в сеть
СК подтвердил проверку по заявлению об изнасиловании Павленским
Все материалы
Интернет и СМИ
За феминизм и Трампа
Как интернет-тролли доводят журналистов до истерики
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
В сети врачей скорой помощи обвинили в организации терактов и гей-парадов
Суд запретил распространять в сети утекшую серию «Шерлока»
Опоссум-победитель стал героем «Звездных войн» и превратился в Годзиллу
Мошенники пообещали пользователям WhatsApp бесплатный интернет
Ядерные черви
Как хакеры лишают людей электричества, парализуют больницы и атакуют АЭС
Все материалы
Ценности
Все красавцы удалые
Лицо и изнанка Недели моды в Милане
Райан Рейнольдс продемонстрировал дружбу с Piaget
Бренд Marni предложил мужчинам способ сохранить «внутреннего ребенка»
Сшившему туфли для Мелании Трамп дизайнеру отказали в американской визе
Dirk Bikkembergs вывернул одежду наизнанку
Мальчишник во Флоренции
За кулисами 91-й Pitti Uomo
Международный салон высокого часового искусства в Женеве
SIHH 2017 в фактах и лицах
Все материалы
Путешествия
Обойдемся без «шенгена»
Как летать через Европу без визы
50 оттенков розового
Что ждет туристов в североафриканском Королевстве Марокко
Самолет вернулся в Москву из-за ухудшения самочувствия командира экипажа
Хостел в Италии предложит постояльцам самим устанавливать цену проживания
Мила България
Чем заняться в Софии любознательному туристу
Сотни российских туристов застряли на китайском острове из-за поломки самолета
«Победа» прекратит полеты в Победилово
Все материалы
Из жизни
«Живу обычно, ем летучих мышей»
История москвича, переехавшего в Камбоджу
Качайся как девчонка
Пауэрлифтинг вошел в моду у представительниц прекрасного пола
Хейтеры возненавидят
Как прославиться в Instagram благодаря лишнему весу
Ким КардашьянСтарики-разбойники
Выслежена банда преступников-пенсионеров, ограбивших Ким Кардашьян
В лицо самому ненавистному бизнесмену Америки кинули собачьи фекалии
Проект «Оливье»
Фотоистория о том, чем россияне потчевали себя в Новый год
Двухлетняя звезда Instagram выйдет на подиум Недели моды в Нью-Йорке
Все материалы
Бандитские тачки суровых времен
Самые известные машины 1990-х
Блогер разрезал BMW M5 раскаленным ножом
Красивейшие машины Советского Союза
Самые красивые машины СССР, так и не увидевшие конвейера
В Калуге прекратили сборку двух седанов Audi
Enlarge your Lada
Самые нелепые российские лимузины
Микрородстер Honda изменили до неузнаваемости
Редкие «ГАЗы»
5 внедорожников Горьковского автозавода, которые так и не увидели свет
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы