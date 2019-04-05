Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни, передает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов подтвердил смерть коллеги в Facebook. «Умер Николай Дмитриевич Ковалев. Впервые он избрался в Думу в 1999 году. Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком», — написал парламентарий.

Ковалев занимал пост главы ФСБ с 1996 по 1998 годы. В последнее время был членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и руководителем российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Генерал удостоен множества государственных наград, в том числе орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, «За военные заслуги», ордена Красной Звезды и ордена Почета.

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