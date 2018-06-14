Умер Станислав Говорухин

Российский и советский режиссер Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил на пленарном заседании, передает в четверг, 14 июня, РИА Новости.

«Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — сообщил Володин.

Депутаты почтили память кинематографиста минутой молчания. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Станислав Говорухин наиболее известен по многосерийному фильму «Место встречи изменить нельзя». Он также снял такие ленты, как «Конец прекрасной эпохи», «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и «Ворошиловский стрелок». С 1993 года являлся депутатом Госдумы, с 2011-го возглавлял думский комитет по культуре. В 2006-м кинематографист получил звание народного артиста России.