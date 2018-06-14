Володин объявил о смерти Говорухина

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что режиссер Станислав Говорухин скончался. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает РИА Новости.

Говорухину было 82 года. Подробности его смерти пока не раскрываются.

Станислав Говорухин снял такие фильмы, как «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Ворошиловский стрелок», а также сериал «Место встречи изменить нельзя». С 1993 года являлся депутатом Госдумы, с 2011-го возглавлял думский комитет по культуре.

Накануне сообщалось, что кинематографист впал в кому. Он был госпитализирован в московскую Центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии.