Говорухина нашли в Барвихе после сообщений о смерти

Режиссер Станислав Говорухин находится в санатории в Барвихе. Об этом «Московскому комсомольцу» в среду, 13 июня, сообщила директор, работающая с кинематографистом.

Собеседница газеты назвала информацию о смерти режиссера, которую распространил «Московский комсомолец», злой шуткой.

Пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо также опровергла сообщение о кончине кинематографиста, передает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в среду источник телеканала НТВ сообщил, что Говорухин находится в тяжелом состоянии. Официально эта информация не подтверждалась.

82-летний Станислав Говорухин — депутат Госдумы с 1993 года, с 2011-го возглавляет думский комитет по культуре (он также руководил им с 1996-го по 2000 год). Он снял фильмы «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и «Ворошиловский стрелок», а также сериал «Место встречи изменить нельзя».

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