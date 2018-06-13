Состояние Станислава Говорухина резко ухудшилось

Режиссер Станислав Говорухин находится в тяжелом состоянии, подробности пока неизвестны. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на источник. Отмечается, что официально эта информация пока не подтверждена.

82-летний Станислав Говорухин — депутат Госдумы с 1993 года, с 2011-го возглавляет думский комитет по культуре (он также руководил им с 1996-го по 2000 год). Он снял фильмы «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и «Ворошиловский стрелок», а также сериал «Место встречи изменить нельзя».

В марте кинематографиста обвинила в сексуальных домогательствах журналистка Дарья Комарова. По ее словам, Говорухин во время интервью предложил ей провести с ним ночь в обмен на возможность сняться в кино.

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