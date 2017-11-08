Говорухин назвал «Евровидение» гадостью

Режиссер, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин выразил недовольство возвращением России на «Евровидение». Его слова в среду, 8 ноября, передает РИА Новости.

«Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», — призвал Говорухин.

Ранее организаторы «Евровидения» включили Россию в число участников музыкального конкурса в 2018 году. Всего в шоу, которое пройдет в Португалии с 8 по 12 мая 2018 года, примут участие представители 42 стран.

О своем желании выступить от России на следующем «Евровидении» заявила певица Юлия Самойлова. Она должна была петь на конкурсе в 2017 году, но за несколько месяцев до его проведения артистке был закрыт въезд на территорию Украины, где проходило состязание. Его победителем стал португальский певец Салвадор Сабрал.

Станислав Говорухин — депутат Госдумы с 1993 года, а думский комитет по культуре он возглавляет с 2011-го (он также руководил им с 1996-го по 2000 годы). Как режиссер он снял фильмы «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и «Ворошиловский стрелок», а также сериал «Место встречи изменить нельзя».