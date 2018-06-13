Режиссер Станислав Говорухин впал в кому. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Telegram-канал «360» в среду, 13 июня.

Подробности произошедшего не раскрываются, официальные источники это сообщение не подтверждали.

Кинематографист госпитализирован в московскую Центральную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Официального подтверждения этой информации пока не было.

В то же время Telegram-канал «112» пишет, что Говорухин находится в подмосковном пансионате, куда его отправили долечиваться после того, как он оказался в больнице в предынсультном состоянии. Отмечается, что ухудшение произошло четыре дня назад, и режиссеру оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в среду газета «Московский комсомолец» объявила о смерти Говорухина. Позже в заметке появился комментарий директора, которая работает с кинематографистом. Та назвала информацию о смерти Говорухина злой шуткой и подчеркнула, что Говорухин находится в санатории в Барвихе. О том, что режиссер жив, также заявила его пресс-секретарь Мария Шоппо. В тот же день телеканал НТВ сообщил, что Говорухин находится в тяжелом состоянии.

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