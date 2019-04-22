Российские полицейские помогли спасти из пожара котенка и хорька

В Уссурийске Приморского края сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования заметили горящее здание и помогли его потушить. Об этом сообщает VladNews.

По данным агентства, инспекторы ДПС Максим Бородин и Данил Клименчук, увидев дым со стороны улицы Куйбышева, подъехали к месту возгорания. К ним навстречу выбежали хозяева дома, которые сообщили, что внутри остались котенок и хорек.

После этого полицейские позвонили в службу спасения и дежурную часть отдела полиции. Когда спасатели приехали, полицейские помогли им разворачивать шланги. Пожар был ликвидирован, а животные спасены и переданы владельцам. Сами полицейские, заметившие возгорание, не считают свой поступок выдающимся.

В марте в сети появилось видео, на котором пожарные спасают котов. На кадрах видно, что одно из пострадавших животных лежит в кислородной маске, а пожарный его реанимирует при помощи искусственного массажа сердца. На заднем плане другой кот дышит самостоятельно, его пытаются привести в чувство. Оба животных выжили. Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил пожарных, которые спасли из огня и откачали двух котов.

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