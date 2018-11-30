Российские полицейские спасли семью от пожара

В поселке Ярославский Приморского края полицейские спасли из огня многодетную семью, говорится на сайте регионального управления МВД.

Двое старших сержантов Павел Шлапак и Сергей Крупенко патрулировали улицу, когда заметили огонь на балконе четвертого этажа жилого дома.

«Дверь долго никто не открывал, хотя из квартиры был слышен плач ребенка. Сотрудники полиции стали стучать сильнее и просить ребенка открыть дверь», — отмечено в тексте.

В окутанную дымом квартиру их впустила 10-летняя девочка. Один из полицейских вынес на руках двух ее братьев 3 и 4 лет, а другой успел разбудить и вывести их родителей. «Надышавшиеся угарного газа взрослые с трудом пришли в себя, до конца не осознавая, что происходит», — добавили в полиции.

Затем сержанты обошли других жильцов дома и, дождавшись приезда пожарных, которым быстро удалось потушить огонь, вернулись на службу.

19 ноября сообщалось о красноярских сотрудниках ГИБДД, которым удалось спасти дом от пожара, закидав горевший рядом с ним гараж снежками.

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