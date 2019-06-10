Россиянин вылетел из окна квартиры из-за взрыва и выжил

В одной из многоэтажек Нижнего Тагила в Свердловской области произошел взрыв бытового газа, в результате которого местного жителя выбросило из окна квартиры. Он едва не погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря управления МВД по региону Валерия Горелых.

По данным агентства, взрыв произошел вечером в понедельник, 10 июня. После хлопка на четвертом этаже жилого дома начался пожар, который уничтожил две квартиры.

«На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем, который чудом остался жив — его выбросило из окна квартиры. Еще двух эвакуировали по пожарной лестнице спасатели», — рассказал Горелых.

На месте происшествия работают следователи, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

В феврале газ взорвался в многоэтажке в Красноярске. Погибли двое. Шесть квартир в доме были разрушены полностью, еще десять — частично. Другое подобное ЧП произошло 31 декабря в Магнитогорске: из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд, погибли 39 жильцов.

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