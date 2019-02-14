При взрыве газа в жилом доме в Красноярске погибла женщина

В Красноярске на месте обрушения жилого дома обнаружили тело погибшей женщины. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Как уточнили агентству в региональном управлении Следственного комитета России, по предварительным данным, погибшая — пожилая женщина.

В настоящее время ее личность устанавливается, полиция также выясняет, сколько человек проживали в доме. По информации телеканала РЕН ТВ, под завалами может находиться еще один человек.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Красноярске произошел взрыв бытового газа. В результате были разрушены стены на втором и третьем этажах, произошло обрушение трех квартир. При этом отмечалось, что погибших и пострадавших нет.

Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием или его неисправность в квартире, располагающейся на втором этаже.

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