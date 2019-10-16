Российских детей защитят от падений из окон

Минстрой планирует до конца 2019 года изменить правила строительства жилых домов таким образом, чтобы предупреждать выпадение детей из окон. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В частности, ведомство обяжет застройщиков применять системы безопасности при проектировании оконных блоков — такие системы не позволят детям самостоятельно открывать окна. Кроме того, планируется строго определить высоту ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, крыш — она должна будет составлять не менее 1,2 метра. Внутренние лестницы в жилых домах будут иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 метра.

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«Я очень надеюсь, что изменения, которые планирует внести Минстрой, — это лишь один из первых шагов к решению проблемы выпадения детей из окон, потому что нерешенных вопросов еще много. Например, принимаемые меры коснутся только новостроек, а как же вторичное жилье? Там тоже живут дети», — приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за три летних месяца 2019-го при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80 процентов — дети в возрасте до семи лет.

В сентябре 2019-го в городе Ишиме Тюменской области студентка медицинского колледжа поймала выпавшего с балкона многоэтажки трехлетнего ребенка. Он не пострадал. Родственники мальчика назвали девушку его второй мамой.

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