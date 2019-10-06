В российском городе расчленили и выбросили из окна девушку

В Чите на козырьке одного из многоэтажных жилых домов обнаружили тело местной жительницы. Об этом сообщили горожане, а также подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России, пишет «Чита.ру».

По информации ведомства, убийство произошло в ночь на воскресенье, 6 октября, в жилом комплексе «Читинка» на улице Богомягкова.

Согласно предварительным данным, неизвестный убил 19-летнюю девушку, после чего расчленил тело и выбросил с 12-го этажа здания. Утром некоторые части тела обнаружили около дома дети.

Полиция задержала предполагаемого преступника. Следователи устанавливает обстоятельства произошедшего.

В декабре 2017 года сообщалось, что неоднократно судимого жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в жестоком убийстве 10-летнего мальчика, который вышел из дома и пропал. По данным следствия, 35-летний гражданин попытался совершить в отношении ребенка действия сексуального характера, но получил отказ, после чего в состоянии алкогольного опьянения задушил жертву, расчленил тело и спрятал его части на разных участках местности Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

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