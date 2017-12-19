Сибиряк расчленил сварщика за курение

В Москве задержан 45-летний житель Иркутска, которого подозревают в жестоком убийстве сварщика столичного автосервиса. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает «МК».

«Задержать потрошителя не составило труда: им оказался сосед погибшего по мастерской. Житель Иркутска назвал мотив — внешне абсолютно бытовой. Якобы погибший много курил и они разругались вдрызг из-за нехватки свежего воздуха. Тогда сибиряк в ярости изрубил соседа на куски», — говорится в сообщении.

Как сообщается, подозреваемый работал водителем у крупного жилищного чиновника в Москве и переехал в столицу недавно. Оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным убийствам по всей России.

Об обнаружении тела рабочего в автосервисе на юге Москвы стало известно 13 декабря. Его нашли утром в комнате отдыха. Убийца отрубил сварщику голову, уши, руки, ноги и половой орган. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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