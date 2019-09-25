Мигранты-реставраторы выпрыгнули из окна в бегстве от российских полицейских

В подмосковной Балашихе двое граждан Узбекистана выпрыгнули из окна квартиры, чтобы спастись от избивавших их полицейских. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Озодлик».

По информации издания, пострадавшие являются высококвалифицированными реставраторами, которые проводили работы в музеях столицы и приехали по приглашению Московского политехнического музея.

20 сентября четверо мигрантов Джасурбек Бегимов, Дильшод Темиров, Алишер Эргашев и Ильхом Холматов пришли к своему другу Элербеку Умарову в арендованную квартиру. В дверь постучали, и хозяин квартиры открыл ее, после чего в помещение зашли трое мужчин в гражданской одежде, заявив, что являются сотрудниками уголовного розыска.

Они принялись избивать приятелей, требуя деньги. Один из оперативников направил на Холматова пистолет и заявил, что выстрелит. По словам пострадавшего, через какое-то время он очнулся на земле под окном квартиры. Темиров также выпрыгнул на улицу.

Оба мужчины были госпитализированы. У Холматова диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга, а у его приятеля — перелом руки, тазовой кости и позвонка. В настоящее время он находится в реанимации.

Как рассказал Холматов, на следующий день избившие его полицейские пришли в больницу со своим начальником в звании майора и сказали, что мигранты сами выпрыгнули из окна квартиры. Эту информацию подтвердили и местные жители. Полицейские объяснили свои действия тем, что в помещении якобы хранились 10 килограммов наркотика.

5 августа сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении пятерых полицейских из отдела по контролю за оборотом наркотиков кубанского поселка Калинино. По версии следствия, они избивали задержанных и вымогали у них деньги.

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