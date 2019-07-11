Начальника омского главка МВД задержали за драку с машинистом в московском метро

В Москве задержали начальника управления МВД Омска Алексея Меркушева за драку с машинистом в столичном метро. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает омская онлайн-газета ngs55.ru.

По предварительным данным, Меркушев был откомандирован слушателем в Академию управления МВД России. В ночь на 11 июля он находился в московском метро с признаками алкогольного опьянения.

На станции «Каширская» у Меркушева разгорелся конфликт с машинистом, у которого был выходной и который, по некоторым данным, мог также находиться в состоянии алкогольного опьянения. Ссора между полицейским и машинистом переросла в драку.

Позднее задержанный Меркушев отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. После инцидента в пресс-службе Академии управления МВД России сообщили об отчислении начальника омского главка МВД.

Материалы проверки отправили в Следственный комитет России (СКР), в отдел по расследованию преступлений на режимных объектах и метрополитене. В правоохранительных органах отмечают, что в Омске также будет проведено служебное расследование.

18 июня сообщалось о пьяных полицейских из Татарстана, которые избили задержанного подозреваемого в краже плитки из магазина. В итоге потерпевший потребовал компенсации за пытки.

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