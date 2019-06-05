Глава МВД Украины отказался уходить после убийства ребенка пьяными полицейскими

Глава МВД Украины Арсен Аваков не собирается уходить в отставку из-за убийства двумя полицейскими пятилетнего ребенка в Киевской области. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам министра, вопрос его отставки может решить Верховная Рада. «Я не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо», — сказал Аваков.

Также глава МВД отметил, что не видит необходимости в увольнении главы Национальной полиции Сергея Князева. По словам министра, начальник полиции «хорошо работает и делает все, что от него зависит».

31 мая двое пьяных сотрудников патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области решили пострелять по металлическим банкам во дворе дома. Одна из пуль попала в пятилетнего мальчика, который играл на детской площадке неподалеку. Ребенка с тяжелейшим ранением головы доставили в киевский нейрохирургический центр. 3 июня он умер, не приходя в сознание.

После этого в крупных городах Украины прошли митинги с требований отправить в отставку министра внутренних дел. Арсен Аваков и Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой погибшего ребенка. Чиновники принесли свои соболезнования и заверили, что полиция окажет всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны мальчика.

Государственное бюро расследований Украины возбудило два уголовных дела в отношении сотрудников патрульной полиции. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

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